Trabzonspor-Göztepe maçından notlar

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman, Medipol Başakşehir maçının 11'ine göre kadroda üç değişikliğe gitti.

Karaman, Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerine Ahmet Canbaz'a, Majid Hosseini'nin yerine Ivanildo Fernandes'e ilk 11'de yer verdi. Sakatlığı bulunan Daniel Sturridge kadroda yer almazken, bu oyuncunun yerine Yusuf Sarı ilk 11'de yer aldı.

Ahmet Canbaz ve Cafer Tosun ilk kez

Trabzonspor'un Göztepe ile oynadığı maçta Ahmet Canbaz ilk kez 11'de sahaya çıkarken, altyapıdan kadroya dahil edilen Cafer Tosun da bu sezon ilk kez müsabaka kadrosuna dahil edildi.

Sezon başında Almanya temsilcisi Werder Bremen'den transfer edilen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz, son iki lig maçında oyuna sonradan dahil olmuştu.

6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor

Bordo-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Caleb Ekuban, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, John Obi Mikel, Daniel Sturridge ve Abdulkadir Parmak, Göztepe karşısında takımdaki yerlerini alamadı.

Bu futbolculardan Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak'ın Rusya temsilcisi Krasnodar ile hafta içi yapılacak UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyip giyemeyeceğinin daha sonra netlik kazanacağı, diğer oyuncuların ise söz konusu mücadelede de kadroda yer almayacağı öğrenildi.

İki takım da ağız maskesiyle sahaya çıktı

Trabzonspor ile Göztepeli futbolcular, karşılaşma öncesi 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla sahaya ağız maskesiyle çıktı.

Öte yandan müsabakaya taraftarlar ilgi göstermedi.

Tribünlerde boşluklar göze çarparken, Göztepe taraftarları da takımlarına destek vermek için tribündeki yerini aldı.

Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor Kulübü, Göztepe maçı öncesi misafir takımın yöneticilerini yemekte ağırladı.

Yemeğe Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, genel sekreter Ömer Sağıroğlu ve yönetim kurulu üyeleri Yaşar Kibar Güven, Yalçın Orhan, Sertaç Güven, Yusuf Hayırlıoğlu, Kemal Ertürk, Zafer Göktaş ile Eda Lermi Zorer'in yanı sıra Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya ve yöneticiler katıldı.

Kulüp yöneticilerinin birbirlerine maç için başarı dilediği yemeğin ardından Ahmet Ağaoğlu tarafından günün anısına Talat Papatya'ya çeşitli hediyeler takdim edildi.