Son Dakika Haberleri: Trabzonspor-Göztepe maçının ardından - Suat Arıcan
Son Dakika Spor Trabzonspor-Göztepe maçının ardından - Suat Arıcan

Trabzonspor-Göztepe maçının ardından - Suat Arıcan

6 saat önce

Trabzonspor-Göztepe maçının ardından Göztepe Teknik Direktörü Suat Arıcan'ın açıklamaları TRABZON - Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor-Göztepe maçının ardından

Göztepe Teknik Direktörü Suat Arıcan'ın açıklamaları TRABZON - Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Göztepe teknik sorumlusu Suat Arıcan, basın toplantısı düzenledi.

Göztepe teknik sorumlusu Suat Arıcan ise Trabzonspor maçının zor olacağını bildiklerini vurgulayarak, "Trabzonspor kendi sahasında çok coşkulu oynayan ve maçın ilk yarım saat diliminde gol atma yüzdesi en yüksek olan bir takımdı. Bunun bilincindeydik, ona göre bu hafta farklı bir sistemde çalıştık. Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışlarıyla bu açıkları kapattık." şeklinde konuştu.

Bu hafta, hiç oynamayan Borges'i takıma dahil ettiklerini dile getiren Arıcan, "Borges de bize çok büyük katkı sağladı. Ayrıyetten takım kaptanımız Beto inanılmaz bir oyun sergiledi. Ben tüm futbolcularımı buradan tebrik ediyorum. Göztepe taraftarlarına da sesleniyorum, şartlar ne olursa olsun bu futbolculara sahip çıkmamız lazım, çünkü bunlar her şeyi başarabilirler, ama bugün ama yarın, onlarla gurur duyuyorum." dedi.

Trabzonspor-Göztepe maçının ardından - Suat Arıcan

Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 08:55 Kaynak: AA
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