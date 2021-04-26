Trabzonspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor , Süper Lig'in 38. haftasında 28 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Tam kapanma kapsamında tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi

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