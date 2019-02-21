Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Göztepe'ye Konuk Olacak

Trabzonspor, Göztepe'ye Konuk Olacak

2 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Trabzonspor, Göztepe'ye Konuk Olacak, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Ligin 21. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-1, ligin 22. haftasında da sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, Göztepe karşısında 2 hafta sonra kazanarak çıkışa geçmek istiyor.

Bornova Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Teknik direktör Ünal Karaman'ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inden farklı olarak sol bekte Amiri'nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak'a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlara katılamayan Abdülkadir Ömür'ün yerine ise Abdulkadir Parmak'a görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor'un Göztepe maçında muhtemel 11'i şöyle:

Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Rodallega.

Karadeniz ekibi, basına kapalı yapacağı antrenmanın ardından öğle saatlerinde uçakla İzmir'e gidecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:41 Kaynak: AA

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Akhisarspor, Yılmaz Vural'la Anlaşmak Üzere Trabzonspor'dan Ayrılan Theo Bongonda, Belçika'da Fırtınalar Estiriyor

Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinin Hazırlıklarını Sürdürdü Beşiktaş - Fenerbahçe Derbisini Bülent Yıldırım Yönetecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 12:44:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Göztepe'ye Konuk Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]