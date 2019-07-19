Trabzonspor "gri" formasını tanıttı
1 saat önce
Trabzonspor, yeni sezonda kullanacağı gri formasının yarın satışa çıkacağını açıkladı.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:10 Kaynak: İHA
, yeni sezonda kullanacağı gri formasının yarın satışa çıkacağını açıkladı. Trabzonspor'da yeni sezonun gri formaları satışa hazırlanıyor. Bordo-mavili ekibin 2019-2020 sezonunda giyeceği gri formaların yarın Trabzonspor mağazalarında satışa sunulacağı açıklandı. Gri formalarının satışa sunulacağı Karadeniz
ekibinin sosyal medya hesabından yayınlanan video ile açıklanırken, Karadeniz yöresine ait 'Keşan
' motiflerinin forma üzerinde yer alacağı da ifade edildi.
(İHA)
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