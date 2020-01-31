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Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı
6 saat önce
Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:36 Kaynak: AA
Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, " Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
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