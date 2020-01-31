Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı

6 saat önce

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.

Trabzonspor, Guilherme'nin transferi için görüşmelere başladı, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, Brezilyalı futbolcu Guilherme Costa Marques'in transferi için görüşmelere başlanıldığını bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, " Portekiz'in GDSC Alvarenga Futbol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Borsa İstanbul, Trabzonspor, Portekiz, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:36 Kaynak: AA
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