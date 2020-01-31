Trabzonspor, Guilherme transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Guilherme'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Açıklamada, " Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques" ibaresi kullanıldı.



Guilherme'nin bonservisini elinde bulunduran Benevento, oyuncunun bonservisini Portekiz kulübü GDSC Alvarenga'ya devretti. Trabzonspor, da Guilherme'yi Benevento'dan değil Alvarenga'dan kiraladı.



Bilindiği gibi bu transferle alakalı Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor arasında bir gerginlik yaşanmıştı.



Resmi açıklama şöyle;



"Portekiz'in GDSC Alvarenga Futebol Kulübünün profesyonel futbolcusu Guilherme Costa Marques'in kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır.



Kamuoyuna duyurulur.



Saygılarımızla."







