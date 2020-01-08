Trabzonspor günü tamamladı - Son Dakika
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Trabzonspor günü tamamladı

6 saat önce

İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

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İkinci devre kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, Bursaspor ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından akşam antrenmanı gerçekleştirdi.

Hazırlık maçında Bursaspor ile 0-0'lık skorla yenişemeyen bordo mavililerde, bu müsabakada forma giymeyen futbolcular toparlanma çalışması gerçekleştirdi. 18.30'da teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından dinlenmeye geçen bordo mavili futbolcular, yarın yapacakları çift antrenman ile birlikte hazırlıklarını sürdürecek.


Trabzonspor, Bursaspor, Antalya, Belek, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:13 Kaynak: DHA
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