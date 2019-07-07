Trabzonspor günü tek antrenmanla tamamladı
32 dakika önce
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor günü tek antrenmanla tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:42 Kaynak: DHA
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor
günü tek antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde 10.00'da başlayan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalışmalarını sürdürdü. Birinci gruptaki oyuncular maksimum aerobik ve hız testi yaparken, ikinci gruptaki oyuncular ise antrenman maçı gerçekleştirdi.
Antrenmanda ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban
ve Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen
, Filip Novak, Vahid Amiri
ve Zargo Toure yer almadı. Tedavilerine devam edilen Ogenyi Onazi ve Majid Hosseini ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, yarın 18.00'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
- Trabzon
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