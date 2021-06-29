Trabzonspor, Hamsik ile sözleşme imzaladı

Trabzonspor Kulübü, daha önce 2 yıllık anlaşma sağladığını duyurduğu ve dün akşam Trabzon'a getirdiği Slovak futbolcu Marek Hamsik ile sözleşme imzaladı.

Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da yer aldığı, bordo-mavililerin YouTube adresinden canlı yayımlanan törende, 33 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, imza töreninde yaptığı açıklamada, Hamsik'in, teknik direktör Abdullah Avcı'nın takımda görmeyi istediği bir oyuncu olduğunu, önemli bir transfer gerçekleştirdiklerini belirtti.

Transfer sürecinin pek de sıkıntılı geçmediğini aktaran Ağaoğlu, "Kendisi futbol oynamayı, başarıyı hedefleyen, Napoli'de yaşadığı süreci yaşamak isteyen biri. Kucka'dan Trabzonspor hakkında detaylı bilgi edindi. Menajeri de Türkiye'yi yakından tanıyan, babası da antrenör olarak 2 yıl Türkiye'de hizmet etmiş bir beyefendi, yeterli derecede bilgilendirdi. Sadece futbol oynamayı düşündüğü için bu süreçte bizim için pek zor olmadı. Ailemize katıldı, önemli bir oyuncuyu transfer etmenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, Slovak oyuncunun da büyük bir camiaya, kulübe geldiğini söylediğini ve bunun farkında olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Biz bir aileyiz. Trabzonspor, yapısı itibarıyla Süper Lig'deki diğer kulüplerden biraz daha farklı özelliklere sahip bir kulüp. Bu süreçte kendisine ve bize de çok yardımcı olan değerli menajerine ve eşine çok teşekkür ediyoruz. Aile, bizim için önemli. Futbolcularımız bizim değerlilerimiz. Ancak futbolcularımızın eşleri en değerlilerimiz. Önemli bir ailenin parçası oldular. Ben süreç içinde, oynanacak lig süreci içinde kendisine fazla bir şey söylemek istemiyorum. Marek, hepimizden daha fazla bilinç içinde."