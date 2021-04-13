Trabzonspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Antrenman geniş alan oyunları ve çift kale maç ile sona erdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından mobilizasyon, teknikle bağlantılı koordinasyon ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor , Süper Lig'in 35. haftasında 17 Nisan Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor