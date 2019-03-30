Trabzonspor, Hazırlık Maçında 1461 Trabzon'u 2-1 Yendi

Trabzonspor
, TFF
3. Lig'de mücadele eden pilot takımı 1461 Trabzon
ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 13. dakikada Nwakaeme, 47. dakikada Koray Kılınç, 1461 Trabzon'un golünü ise 77. dakikada Furkan Tütüncü attı.
Trabzonspor'da sakatlıkları geçen Pereira ile Abdülkadir Ömür
, ilk 11'de sahada yer aldı.
Bordo-mavili ekip, 1461 Trabzon karşısında sahaya Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Olcay, Abdülkadir Ömür ve Nwakaeme 11'iyle çıktı.