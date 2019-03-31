Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, Hazırlık Maçında 1461 Trabzon'u 2-1 Yendi

Trabzonspor, Hazırlık Maçında 1461 Trabzon'u 2-1 Yendi

1 saat önce

- Trabzonspor, hazırlık maçında 1461 Trabzon'u 2-1 yendiTRABZON - Trabzonspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden pilot takımı 1461 Trabzon ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

- Trabzonspor, hazırlık maçında 1461 Trabzon'u 2-1 yendi

TRABZON - Trabzonspor, TFF 3. Lig'de mücadele eden pilot takımı 1461 Trabzon ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Trabzonspor'un gollerini 13. dakikada Nwakaeme, 47. dakikada Koray Kılınç, 1461 Trabzon'un golünü ise 77. dakikada Furkan Tütüncü attı.
Sakatlıkları nedeniyle uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan Abdulkadir Ömür ve Pereira da ilk 11'de yer aldı. Teknik Direktör Ünal Karaman iki oyuncuyu da müsabakanın ilk yarısında sahada tutarken, sergiledikleri performans ise teknik heyeti sevindirdi.
Bordo-mavili ekip, 1461 Trabzon karşısında sahaya, Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Ibanez, Abdulkadir Parmak, Sosa, Yusuf, Olcay, Abdulkadir Ömür ve Nwkaeme 11'i ile çıktı.
1461 Trabzon'un kadrosunda ise Azad, Hasan, Arif, Buğra, Samican, Bekir, Cafer, Ferhat, Ahmet Eren, Serhan, Doğukan yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 12:45 Kaynak: İHA

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