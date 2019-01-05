Son Dakika Haberleri: Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürdü

Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürdü

43 dakika önce

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürdü, System.String[]
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ve gruplar halinde pas çalışması ile süren idman, çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Jose Sosa ve Zargo Toure antrenmanda yer almadı. Trabzonspor, akşam yapacağı çalışmayla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:41 Kaynak: İHA

Antalya, Belek, Trabzonspor, Güncel
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