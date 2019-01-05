Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürdü
43 dakika önce
Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor
, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek
'te yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ve gruplar halinde pas çalışması ile süren idman, çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Jose Sosa
ve Zargo Toure
antrenmanda yer almadı. Trabzonspor, akşam yapacağı çalışmayla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.
(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Bozhan Memiş - Ozan Buğra Koşar/İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:41 Kaynak: İHA
Gençlerbirliği'nde Oynayan Alper Uludağ'ın Mert Nobre Taklidi Futbolcuları Kırdı Geçirdi
Beşiktaş, Yeni Sezon Hazırlıklarını Sürdürürken, Burak Yılmaz Takımdan Ayrı Çalıştı
Camiden Çıkan Yaşlı Adam, Soluk Borusuna Yapışan 'Lokum' Nedeniyle Öldü
Galatasaray ve Başakşehir, Kamp İçin Antalya'ya Gitti