Trabzonspor Hazırlıklarını Sürdürdü
28 dakika önce
- Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdüANTALYA - Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Trabzonspor
hazırlıklarını sürdürdü
ANTALYA - Trabzonspor, sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek
'te yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Koşu ve gruplar halinde pas çalışması ile süren idman, çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavililerde tedavileri devam eden Jose Sosa
ve Zargo Toure
antrenmanda yer almadı.
Trabzonspor, akşam yapacağı çalışmayla ikinci yarı hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:52 Kaynak: İHA
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