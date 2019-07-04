Son Dakika Haberleri: Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
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Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

- Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdüTRABZON - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

- Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
TRABZON - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, sezonun basına ve taraftara açık ilk antrenmanını bugün akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan antrenmana ülkelerinin milli takımlarında bulunan Caleb Ekuban ile John Obi Mikel'in yanı sıra izinli olan Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır, Filip Novak, Vahid Amiri ve Zargo Toure katılmadı, sakatlığı süren Ogenyi Onazi ile Majid Hosseini'nin ise salonda çalıştı. Antrenmanda kondisyona yönelik çalışmaların ardından dar alanda oyun oynandı, son bölümde ise gruplar halinde dayanıklılık koşusu yapıldı. Trabzonsporlu taraftarlar, antrenmana yoğun ilgi gösterirken, futbolculara da sevgi gösterilerinde bulundular. Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, John Obi Mikel, Trabzonspor, Trabzon, Spor
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