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Trabzonspor, hem dışarda hem içerde lider - Son Dakika

Trabzonspor, hem dışarda hem içerde lider

15.02.2022 10:14
Trabzonspor, hem dışarda hem içerde lider

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Trabzonspor, rakiplerini bir çok istatistikte de geride bırakırken hem dışarda hem içerde zirveyi eline geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'de yoluna lider olarak devam eden Trabzonspor, rakiplerini bir çok istatistikte de geride bırakırken hem dışarda hem içerde zirveyi eline geçirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hataya yer vermeyen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, birçok istatistikte de zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (18), en fazla puan toplayan (60), en fazla gol atan (44) ve en az gol yiyen (18) iki takımdan biri olurken, en iyi averaja sahip (26) tek yenilgisi olan (1), hem dış saha hem iç saha da zirvenin sahibi oldu. Trabzonspor, bu sezon oynadığı 25 maçta 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan bordo-mavililer attığı 44 gole karşılık kalesinde ise 18 gol gördü.

Trabzonspor dış sahada oynadığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. 29 puan toplayarak deplasmanda en çok puan toplayan takım oldu ve dış sahada da zirvede yer aldı. Bordo-mavililerin en yakın takipçisi ise 21 puanla Aytemiz Alanyaspor oldu.

Bordo-mavililer sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek iç saha liderliğini de eline geçirdi. Karadeniz ekibi evinde oynadığı 13 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik alırken rakiplerine ise yenilmedi. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 8 gol gördü. 31 puanla iç sahada da zirvede yer aldı. Lig'de olduğu gibi iç sahada da en yakın takipçisi 30 puanlı Konyaspor oldu.

EN YAKIN RAKİBİNE 12 PUAN FARK ATTI

Trabzonspor, 25. haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en büyük puan farkına ulaştı. Zirvede en yakın takipçisi olan bir maç eksiği bulunan Konyaspor'un 12 puan önünde bulunan bordo-mavililer, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye 20, Beşiktaş'a 22, Galatasaray'a ise 31 puanlık fark attı.

(Gökmen Şahin/ İHA)

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor, hem dışarda hem içerde lider - Son Dakika


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