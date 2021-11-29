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Trabzonspor her alanda zirvede - Son Dakika

Trabzonspor her alanda zirvede

29.11.2021 13:07
Trabzonspor her alanda zirvede

Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup lider olarak devam eden Trabzonspor, bir çok istatistikte de rakiplerini geride bıraktı.

Spor Toto Süper Lig'de yoluna namağlup lider olarak devam eden Trabzonspor, bir çok istatistikte de rakiplerini geride bıraktı. Bordo-mavililer, ligde en çok galibiyet alan, en fazla gol atan, en az gol yiyen, en iyi averaja sahip, yenilgisiz tek takım oldu. Teknik Direktör Abdullah Avcı da göreve geldiği günden itibaren 46 maçta elde ettiği 101 puanla zirvede yer aldı.

Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet alan ve şampiyonluk yolunda hataya yer vermeyen Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, birçok istatistikte de zirvede yer alıyor. Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla karşılaşmada galibiyet alan (11), en fazla puan toplayan (36), en fazla gol atan (29),en az gol yiyen (11), en iyi averaja sahip (18) yenilgisiz yoluna devam eden tek takım oldu.

EN YAKIN RAKİBİNE 10 PUAN FARK ATTI

Trabzonspor, 14 haftalar itibarıyla Süper Lig'deki en büyük puan farkına ulaştı. Hatayspor ve Konyaspor'un puan kaybetmesiyle zirvede en yakın takipçisinin 10 puan önünde bulunan bordo-mavililer, ezeli rakipleri Beşiktaş'a 16, Galatasaray'a 14 ve bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe'ye ise 13 puanlık fark attı.

AVCI DA LİDER

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezondan beri takımlarının başında şampiyonluk mücadelesini son haftaya kadar sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray'ın teknik adamlarını da görev süresi boyunca geride bıraktı.

Bordo-mavili takımın başında tekrar Spor Toto Süper Lig'e dönmesinin ardından Abdullah Avcı, en çok puanı toplayan teknik direktör oldu. Avcı'nın göreve gelmesinin ardından Karadeniz ekibi, oynadığı 46 maçta 101 puan toplayarak liderlik koltuğunda yer aldı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor her alanda zirvede

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Abdullah Avcı, Trabzonspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor her alanda zirvede - Son Dakika


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