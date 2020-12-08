Trabzonspor, Hes Kablo Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
08.12.2020 14:43
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.
Sivasspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğerleri ise denge, 5'e 2 ve dayanıklılık çalışmalarının ardından dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı.
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