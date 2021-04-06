Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ardından

Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, her şeyi denediklerini, bütün rekorların kırıldığını ama gol fırsatlarını değerlendiremediklerini söyledi.

Oyunda her şeyi denediklerini belirten Abdullah Avcı, "Maç öncesi konuştuğumuz senaryonun aynısı çıktı. Bugün belki de hücum anlamında en zengin oyunumuzu oynadık. Bütün rakamlar, oyun içinde hissettirdikleri, yaptıkları, kaybettiği yerdeki baskılar, tekrar topu geri almak, sabırlı oynamak, kenarları doğru kullanmak, şut var, sayısı fazla, topa sahip olma var. Bugün oyunda her şeyi denedik. İkinci yarının başlangıcında 10-15 dakika oyun bizim elimizdeydi ama pasın şiddeti, belki hızlı koşu, oyun yönünü değiştirmede ağırlaştık. Ama sonra vitesi yükselttik. Bütün rekorlar kırıldı. Direkten dönenler, şutlar, kalecinin kurtardığı şutlar, bu tür oyunda her şeyi yaparsın ama ön tarafın vuruşu, pası, yapacağı doğru orta becerisi belirleyici oluyor. Elimize gelen gol fırsatlarını net şekilde çeviremedik. Rakibe doğru pozisyon vermedik. Oyun içerisinde formasyonlar denedik. Oyunun bütününden memnunum. Çok gol kaçırdık, bunun karşılığı berabere bitti. Bu oyun böyle, bu tür sonuçlar olabiliyor. Takım hem savunma hem hücumda önemli gelişmeler kaydediyor. Oyuncu rekabetini artırdığımız takdirde daha domine oynayan, hedeflerine giden bir Trabzonspor olacak" dedi.

"NWAKAEME KENDİ ÇIKMAK İSTEDİ"

Avcı, Nwakaeme'nin oyundan alınmasına yönelik bir soru üzerine ise, Nwakaeme'nin sakatlandığını ve kendisinin oyundan çıkmak istediğini, bu nedenle de oyundan çıkarıldığını söyledi.HAMZA HAMZAOĞLU: 1 PUAN BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise, alınan puanın kıymetli olduğunu belirterek, "Her şeyden önce bugün Trabzon'da Trabzonspor ile oynayıp aldığımız 1 puan bizim için çok çok kıymetli. Maçın başında skoru yakaladık, öne geçtik. Bu bizi geride oynamaya mecbur bıraktı. Trabzonspor üzerimize geldi. Biz koruyarak, onlar hücum ederek oynamaya çalıştılar. 1-1'den sonra da galibiyet için yüklendiler. Biz de kontrataklarla gol aradık. Rakibin direkten dönen topları vardı. Doğan oldukça iyi günündeydi. Her şeye rağmen 1-1'lik sonuç olumlu. Geçen hafta sahamızda, şimdi burada. Yenilmeden devam edersek arada bazı maçları kazanacak gücümüz var. Kayseri'ye Kayserispor'a hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

- Trabzon