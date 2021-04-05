Trabzonspor ile Kayserispor 48. randevuda

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 23 maçta sadece 1 yenilgi aldı. 18 karşılaşmada galip gelen Karadeniz ekibi, 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor , yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 48. kez karşı karşıya gelecek.

104 emekli amiralin imzaladığı Montrö bildirisinin yankıları sürerken bir bildiri de eski milletvekillerinden geldi

"Kulüpler neden batıyor?" sorusunun adeta cevabı oldu! 8 dakikalık performans için 10 milyon ödendi