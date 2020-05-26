Trabzonspor hız ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi

Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

Trabzonspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetimindeki antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da izledi. Antrenmanda hız ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenman öncesinde teknik direktör Hüseyin Çimşir için doğum günü kutlaması yapıldı. Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen kutlamada başkan Ağaoğlu ve futbolcular, Çimşir'e mutluluk diledi.Trabzonspor yarın yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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