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Trabzonspor hükmen galip mi sayılacak? (3-0) - Son Dakika
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Trabzonspor hükmen galip mi sayılacak? (3-0)

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kimdir? Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında oynanan İstanbulspor-Trabzonspor maçında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, hakem kararlarını gerekçe göstererek takımını sahadan çekti. Peki, Trabzonspor hükmen galip mi sayılacak?

Trabzonspor hükmen galip mi sayılacak? (3-0)
19.12.2023 - 22:07,  Güncelleme: 22:32
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor, sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 2. Yarı maç 2-1 deva ederken İstanbulspor sahadan çekildi. Peki, Trabzonspor hükmen galip mi sayılacak?

TRABZONSPOR HÜKMEN GALİP Mİ SAYILACAK?

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında İstanbulspor ile Trabzonspor arasındaki maçın ilk yarısı 1-1 berabere sonuçlandı. İkinci yarı maç 2-1'ken İstanbulspor sahadan çekildi.

Maçta Trabzonspor'un attığı gol öncesindeki faul pozisyonuna itirazı nedeniyle İstanbulspor sahadan çekildi.

İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, karşılaşmanın 74. dakikasında Trabzonspor 2-1 öndeyken takımı sahadan çekti ve oyunculara "Soyunma odasına gidin" dedi.

Bu kararın ardından İstanbulsporlu bazı oyuncular soyunma odasına gitti. Başta Simon Deli olmak üzere bazı oyuncular ise sahada kaldı. Simon Deli, Sarıalioğlu ile konuşarak takımı sahada kalması için ikna etmeye çalıştı.

MAÇ YARIDA KALDI

İstanbulsporlu oyuncu Mehmet Yeşil daha sonra sahaya dönerek Hakem Ali Şansalan'ın elini sıktı ve maça çıkmayacaklarını ifade etti. Ardından Hakem Ali Şansalan da soyunma odasına gitti. Maç ise yarıda kaldı.

Maç ile ilgili karar henüz açıklanmadı.

SAHADAN ÇEKİLMENİN CEZASI VAR MI?

Süper Lig'de bir takımın sahadan çekilmesi durumunda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kurallarına göre çeşitli cezalar uygulanabilir. Takımın ligden çekilme durumu genellikle ciddi sonuçlara yol açar. Bu durumda takıma yönelik olası cezalar arasında puan silme, para cezası, gelecek sezon liglere katılma yasağı veya daha ağır cezalar olabilir. Bu tür bir durumda, TFF'nin belirlediği kurallara göre cezalar belirlenir ve uygulanır. Her durum, olayın şartlarına ve kurallara uygunluğuna bağlı olarak değişebilir.

DAHA ÖNCE NE CEZA VERİLMİŞTİ?

2016 yılında Eskişehirspor, Göztepe deplasmanında sahadan çekilmişti. O dönem TFF Eskişehirspor'u 3-0 hükmen mağlup sayıp ayrıca eksi 3 puan cezası vermişti.

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