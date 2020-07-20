Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ayrılığını resmen açıkladı
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in sözleşmesinin feshedildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo mavili kulüp, Hüseyin Çimşir'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini duyurdu.Trabzonspor'dan KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler yer aldı: "Şirketimiz ile teknik direktör sayın Hüseyin Çimşir arasındaki 20.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Sayın Hüseyin Çimşir'e, fesih sözleşmesine istinaden herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 21:53 Kaynak: DHA
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