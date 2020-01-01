Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e emanet!

Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor'da koltuk, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.



TRT Spor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, ikinci yarı öncesinde çalışmalarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.



Ünal Karaman'ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmemesi halinde takımın başında yer alacak.



Bordo mavili takım, ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak.



