Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e emanet! - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e emanet! - Son Dakika Spor

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e emanet!

6 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor'da koltuk, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.

Trabzonspor, Hüseyin Çimşir'e emanet!, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran Trabzonspor'da koltuk, yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir'e emanet edildi.


TRT Spor'da yer alan habere göre; bordo mavili ekip, ikinci yarı öncesinde çalışmalarına geçici olarak Hüseyin Çimşir ile başlama kararı aldı.


Ünal Karaman'ın yardımcılığını yapan bordo-mavili takımın eski kaptanı Çimşir, Antalya kampına kadar yeni teknik direktör belirlenmemesi halinde takımın başında yer alacak.


Bordo mavili takım, ikinci yarı hazırlıklarına 4 Ocak'ta başlayacak.


Ünal Karaman, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:07 
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