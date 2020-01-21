Trabzonspor Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor'da Ünal Karaman'ın ardından teknik direktörlük görevine getirilen Hüseyin Cimşir'le 1.5 yıllık yeni anlaşma imzalandı.



Resmi açıklama şöyle;



"Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.



Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;



2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,



2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir."



TARAFTARA LAYIK OLACAĞIZ



Süper Lig'in ikinci yarısının açılış haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, karşılaşmadan sonra açıklamalarda bulunmuştu.



Hüseyin Çimşir, "Kazandığımız için tüm oyuncu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Özellikle maçın başında, ilk gole kadar oyun ortadaydı. 1-0 öne geçince rakibin direnci azaldı. Golleri peş peşe bulmamız da rahat kazanmamızda etkili oldu. İkinci yarının başında Kasımpaşa 10 kişi kaldıktan sonrası için fazla bir şey söylemeye gerek yok" dedi.



Basamak basamak ilerleyeceklerini söyleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, "İlk adımı attık, önümüzdeki maçla yolumuza devam edeceğiz. Taraftarlarımız sağ olsunlar, bize sahip çıktılar. Hepsine teşekkür ederim. Onlara layık olacağız, bunun için elimizden geleni yapacağız. Bu takımı hedeflenen yere hep birlikte getireceğiz" diye konuştu. Hüseyin Çimşir son Serkan Asan'ı sağ açıkta kullanmasıyla ilgili olarak, "Onun orjini zaten sağ kanat. Sonradan sağ beke devşirildi. Zaman zaman biz de o bölgede oynatabiliriz. Önde gayet başarılı oynuyor. Saha içinde farklı bölgelerde oynayabilen oyuncular olması, teknik direktörlerin elini güçlendiriyor" ifadelerini kullandı.