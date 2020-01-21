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Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı
6 saat önce
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:55 Kaynak: DHA
Trabzonspor, teknik direktörlük görevi için Hüseyin Çimşir ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavili ekipten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol
Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda, Sayın Hüseyin Çimşir ile 1,5 yıllık anlaşma yapılmıştır.
Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre;
2019-20 sezonu ikinci yarısı için 250.000.-TL,
2020-21 sezonu için 3.500.000.-TL ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla"
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