Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile yollarını ayırdı - Son Dakika

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir dönemi sona erdi. Ünal Karaman 'ın ardından bordo-mavili takımda göreve gelen Hüseyin Çimşir ile yönetim, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Trabzonspor'un ligde kalan Kaysersipor ve Türkiye Kupası 'nda çıkacağı Alanyaspor final maçında takımın başında yardımcı antrenör Eddie Newton'un olacağı öğrenildi.

Trabzonspor , Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Bordo-mavilileri ligde Kayserispor ve kupa finalindeki Alanyaspor maçına yardımcı antrenör Eddie Newton yönetiminde çıkacak.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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