Trabzonspor, iç sahada daha fazla puan kaybetti - Son Dakika
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Trabzonspor, iç sahada daha fazla puan kaybetti

7 saat önce

Bordo-mavililer, ligin ilk 15 haftası sonunda sahasındaki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan toplarken 10 puan kaybetti.

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Bordo-mavililer, ligin ilk 15 haftası sonunda sahasındaki 8 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 14 puan toplarken 10 puan kaybetti.


Karadeniz ekibi, deplasmanda ise 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde ederek 12 puan toplarken 9 puan yitirdi.


Puan ortalamaları


Trabzonspor sahasındaki karşılaşmalarda 1,71 puan ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanda ise 1,75 ile daha başarılı bir performans sergiledi.


Karadeniz ekibi, dış sahada ligde Yukatel Denizlispor'un ardından da en fazla puan toplayan takımlardan biri oldu.


Sahasındaki maçlar


Trabzonspor, sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1, Beşiktaş ve Gazişehir Gaziantep'i 4-1, Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.


Gençlerbirliği ile 2-2, Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, Göztepe'ye 1-0, Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildi.


Öne geçtiği maçlarda 14 puan yitirdi


Trabzonspor, rakipleri karşısında 15 maçın 12'inde öne geçmeyi başarırken bu maçların 6'sında puan kaybı yaşadı.


Bordo-mavili takım, Kasımpaşa ve Galatasaray ile 1-1, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir ile 2-2, Demir Grup Sivasspor ve Yukatel Denizlispor'a da 2-1 mağlup oldu.


Öne geçtiği 6 karşılaşmada 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, bu maçlarda 14 puan kaybederek zirve yarışında yara aldı.


Gençlerbirliği, Trabzonspor, Denizlispor, Karadeniz, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 12:34 
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