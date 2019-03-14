Son Dakika Haberleri: Trabzonspor İçin Cas'ta Kritik Duruşma

Trabzonspor İçin Cas'ta Kritik Duruşma

3 dakika önce

yaptığı açıklamada FIFA Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'un şampiyonluğunun tescili için karar vermesini istediklerini belirterek, "Daha önceki başvuru dosyalarımızı gündemlerine almadıkları için CAS'a başvurmuştuk. Buradan güzel bir sonuç bekliyoruz.

Trabzonspor İçin Cas'ta Kritik Duruşma, System.String[]
yaptığı açıklamada FIFA Disiplin Kurulu'nun Trabzonspor'un şampiyonluğunun tescili için karar vermesini istediklerini belirterek, "Daha önceki başvuru dosyalarımızı gündemlerine almadıkları için CAS'a başvurmuştuk. Buradan güzel bir sonuç bekliyoruz. CAS 1 ay önce yayınladığı bültende, '2010-11 Şampiyonu Trabzonspor'dur fakat temiz Trabzonspor, tescil edilemeyen şampiyonluğu için yıllardır mücadele vermektedir' diye yayın yaptı. CAS bunu kendi bülteninde yayınlıyorsa şampiyonluğumuzun tescili için de istediğimizin yapılmasını bekliyoruz. CAS bağımsız bir spor mahkemesi. Eğer adaletli bir karar verirlerse istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:21 Kaynak: DHA

Spor
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