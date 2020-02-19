Trabzonspor için şampiyonluğun anahtarı deplasman maçları - Son Dakika
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Trabzonspor için şampiyonluğun anahtarı deplasman maçları

6 saat önce

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, ligde kalan maçlarının büyük bölümünü deplasmanda oynayacak.

Trabzonspor için şampiyonluğun anahtarı deplasman maçları, System.String[]

Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş'a konuk olacak lider Trabzonspor, ligde kalan maçlarının büyük bölümünü deplasmanda oynayacak.

Bordo-mavililer, ligde kalan 13 maçın 8'ini dış sahada, 5'ini ise evinde yapacak.

Karadeniz ekibi, 23. haftadaki Beşiktaş deplasmanının ardından ligin 25. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olacak.

Ligin 27. haftasında Göztepe, ligin 28. haftasında da Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla art arda iki dış saha maçına çıkacak Karadeniz ekibi, daha sonra ligin 30. haftasında da Galatasaray ile İstanbul'da karşılaşacak.

Ligin 32. haftasında Yukatel Denizlispor, ligin son haftasında da Hes Kablo Kayserispor'a konuk olacak bordo-mavililer, ayrıca erteleme maçında da BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacak.

Dış saha grafiği iyi

Trabzonspor, zor deplasman maçlarına çıkacak olmasına karşın dış saha grafiği en başarılı takım.

Bordo-mavililer, 9 dış saha maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 18 puan toplayarak ligin en iyi dış saha puan ortalamasına sahip takımı oldu.

Son yenilgi 150 gün önce

Trabzonspor, dış sahadaki son yenilgisini 150 gün önce Demir Grup Sivasspor karşısında aldı.

23 Eylül 2019 tarihinde oynanan karşılaşmadan 2-1'lik yenilgiyle ayrılan bordo-mavililer, bu sezon sadece Sivas deplasmanında 3 puan bıraktı.

Trabzonspor, bu karşılaşmanın ardından oynadığı 6 dış saha maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, Karadeniz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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