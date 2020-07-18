Trabzonspor için son viraj - Son Dakika

Trabzonspor için son viraj

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk umutları için son viraja giriyor.

Süper Lig'in 33. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u sahasında konuk edecek olan Trabzonspor, şampiyonluk umutları için son viraja giriyor.

TFF 1. Lig'de play-off'a kalan takımlar ve eşleşmeler belli oldu
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı


Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında şampiyonluk umutları için son viraja giriyor. Ligde 66 puanla lider Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde 62 puanla son 2 haftaya giren bordo-mavililer, şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor. Bordo-mavililer, Başakşehir'in Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan yenik ayrılması halinde alacağı sonuca göre şampiyonluk ümidini son haftaya taşıyacak. Başakşehir'in rakibi Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan 3 puanla ayrılması halinde ise İstanbul ekibi, diğer sonuçlara bakılmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.


Trabzonspor ile Konyaspor 38. randevuda


İki takım arasında geride kalan 37 lig maçında Trabzonspor'un galibiyetlerde 19-9 üstünlüğü bulunuyor. 9 müsabakada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz temsilcisi söz konusu maçlarda 55 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde ise 39 gol gördü. Rakibiyle ligde yaptığı son 7 maçı yitirmeyen bordo-mavililer, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı.


Trabzon'da oynanan karşılaşmaların 12'si Trabzonspor'un üstünlüğü ile sona erdi. 5 karşılaşmayı İttifak Holding Konyaspor kazanırken 1 maçta taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Süper Lig'in ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.


Kart cezalısı Sosa forma giyemeyecek


Karadeniz ekibinde kart cezalısı takım kaptanı Jose Sosa dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hosseini, da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Sörloth 11'iyle çıkması bekleniyor. - TRABZON

İttifak Holding, Trabzonspor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 13:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor için son viraj - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:04 46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:59 Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı 16:58 Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 15:56 Salih Müslüm'ün teslim olan yeğeninin ifadesi ortaya çıktı! Babası örgüte bir çocuk sözü verdiği için 14 yaşında dağa çıkmış 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:18 Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu
19:22
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
19:04
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık
19:00
Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var
18:59
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
18:28
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi
18:02
Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak
17:34
Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı
16:59
Bağcılar'da polisin şehit olduğu saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
16:59
Koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeli haberi Türk profesör verdi: Son aşamaya gelindi
16:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 20:01:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor için son viraj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]