Son Dakika Haberleri: Trabzonspor için transfer itirafını açıkladı!
Son Dakika Spor Trabzonspor için transfer itirafını açıkladı!

Trabzonspor için transfer itirafını açıkladı!

4 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, kendi sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenilirken maçın ardından transfer itirafı ortaya atıldı.

Trabzonspor için transfer itirafını açıkladı!, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor, kendi sahasında Rusya'nın Krasnodar takımına 2-0 yenilirken maçın ardından transfer itirafı ortaya atıldı.


Krasnodar'ın İsveçli golcüsü Marcus Berg, yaz aylarında bordo mavili takım ile görüştüğünü açıkladı.


"TRABZONSPOR'A GİDEBİLİRDİM"


Tecrübeli futbolcu, "Yaz aylarında Trabzonspor ile bazı transfer görüşmeleri yaptık ancak sonuç çıkmamıştı. Trabzonspor beni istemişti, anlaşsaydık gidebilirdim. Onlara başarılar diliyorum, ben şu an takımımda mutluyum." şeklinde konuştu.


Marcus Berg'in adı son günlerde Göztepe ile de anılıyordu.


Rus Ligi'nden en güzel 10 gol izliyoruz...

Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 10:14 
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