Trabzonspor için Wesley Moraes iddiası!

Sörloth ve Ekuban için Avrupa'nın pek çok kulübü sırada beklerken, Trabzonspor iki forvetini birden kaybedebilir. Yönetim, bu ihtimale göre alternetifli bir liste hazırlıyor.



Potansiyeli yüksek, yaşı genç isimlere yönelen Karadeniz ekibi, öncelikle İngiltere pazarını araştırıyor. Sörloth'u da sezon başında Preimer Lig ekibi Crystal Palace'tan kiralayan Fırtına, benzer bir politika izlemeyi düşünüyor.



Nijerya basını önceki gün Leicester City'nin golcüsü Iheanacho'yu Bordo-Mavililer'e yazarken, bir iddia da The Sun'dan geldi. Ada basınının yüksek tirajlı gazetesi, Wesley Moraes'in Trabzonspor'un gündeminde olduğunu belirtti.



Küme düşerlerse gidecek



Aston Villa'nın sezon başında 25 milyon Euro'ya Brugge'den kadrosuna kattığı 23 yaşındaki Brezilyalı santrfor, Premier Lig'de çıktığı 21 maçta 5 gol attı.



Aston Villa 20 takımlı ligde 19. sırada bulunurken, küme düşmeleri halinde Wesley'in takımdan ayrılmak isteyeceği yazıldı. Trabzonspor böyle bir durumda kiralama formülüyle Sambacı'yı transfer edebilir.



