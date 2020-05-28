Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov! - Son Dakika

Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!

- Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov! Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ayaklarına nasıl hakim olduğunu bir kez daha gösterdi.

- Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!

TRABZON - Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, ayaklarına nasıl hakim olduğunu bir kez daha gösterdi. Bordo-mavililerin antrenmanı sırasında Ekuban ile iddialaşan başarılı kaleci, uzak mesafeden meşin yuvarlağı minyatür kaleyle buluşturdu.

Trabzonspor Kulübü, sosyal medya hesabından 'Bir kaleciden daha fazlası Uğurcan Çakır' paylaşımı yaptı. Paylaşılan videoda Ekuban ile Uğurcan Çakır, uzak mesafeden futbol topunu minyatür kaleyle buluşturmak için iddiaya girdi. İlk atışı deneyen Ekuban, meşin yuvarlağı minyatür kalenin uzağına gönderirken, kaleci Uğurcan Çakır ise yaptığı vuruşla teknik direktör Hüseyin Çimşir'in bakışları arasında topu minyatür kale ile buluşturmayı başardı. Sonrasında ise takım arkadaşları Uğurcan Çakır ile sevinç gösterisi yaptı. O sırada ise yaşananlar kulüp kamerası tarafından kaydedildi.

Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov!

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor idmanında 'Uğurcan Çakır' şov! - Son Dakika Spor
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