Trabzonspor iftarda bir araya geldi
2 saat önce
Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların katıldığı iftar yemeği sonrası oyuncuların tesislerinde kampa girdiği sıradaydı.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06
Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların katıldığı iftar yemeği sonrası oyuncuların tesislerinde kampa girdiği sıradaydı.
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