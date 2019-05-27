Son Dakika Haberleri: Trabzonspor iftarda bir araya geldi

Trabzonspor iftarda bir araya geldi

2 saat önce

Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların katıldığı iftar yemeği sonrası oyuncuların tesislerinde kampa girdiği sıradaydı.

Trabzonsporlu futbolcular, iftar yemeğinde bir araya geldi. Teknik direktör Ünal Karaman'ın yanı sıra teknik heyet ve futbolcuların katıldığı iftar yemeği sonrası oyuncuların tesislerinde kampa girdiği sıradaydı.
Trabzonspor iftarda bir araya geldi
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:06 
Ünal Karaman, Spor
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