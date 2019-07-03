Son Dakika Haberleri: Trabzonspor iki oyuncu ile sözleşme imzalıyor
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Trabzonspor iki oyuncu ile sözleşme imzalıyor

1 saat önce

Trabzonspor'un bir süredir transfer listesinde yer alan ve anlaşma sağladığı Nemanja Andjusic ile gurbetçi isim Ahmet Canbaz'ın bugün sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Trabzonspor iki oyuncu ile sözleşme imzalıyor, System.String[]
Trabzonspor'un bir süredir transfer listesinde yer alan ve anlaşma sağladığı Nemanja Andjusic ile gurbetçi isim Ahmet Canbaz'ın bugün sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
Transfer çalışmalarına hız veren bordo-mavili kulübün, bugün, Bosna Hersek temsilcisi Mladost Doboj-Kakanj forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusu Nemanja Andjusic'in yanı sıra geride kalan sezonda Alman SV Werder Bremen II formasını giyen 21 yaşındaki Ahmet Canbaz ile sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
TAYYİP ÖZER DE SIRADA
Bu arada, transferde genç isimlere de yönelen ve geleceğe yatırım yapan Trabzonspor'un, Belçika'nın Thes Sports takımında forma giyen Tayyib Özer ile görüşmelerde son aşamaya geldiği ifade edilirken, bu oyuncu ile de sözleşme imzalanması bekleniyor.


- Trabzon
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 11:38 Kaynak: DHA
Ahmet Canbaz, Trabzonspor, Spor
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