Trabzonspor ikinci devreye yeni teknik direktörü Çimşir ile hazırlanacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor ikinci devreye yeni teknik direktörü Çimşir ile hazırlanacak - Son Dakika Spor

Trabzonspor ikinci devreye yeni teknik direktörü Çimşir ile hazırlanacak

6 saat önce

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına yeni teknik direktörü yönetiminde 5 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarıyla başlayacak.

Trabzonspor ikinci devreye yeni teknik direktörü Çimşir ile hazırlanacak, System.String[]

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan Trabzonspor, sezonun ikinci yarısına yeni teknik direktörü yönetiminde 5 Ocak'ta Antalya'da yapacağı kamp çalışmalarıyla başlayacak.

Süper Lig'in ilk yarısını 32 puanla 3'üncü sırada tamamlayan ve zirve yarışında iddialı konumda yer alan Trabzonspor, ikinci yarıya yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir ile hazırlanacak. Ligde ilk yarının sona ermesiyle birlikte teknik direktör Ünal Karaman ile yollarını ayıran ve yardımcısı Hüseyin Çimşir ile yola devam etme kararı alan bordo-mavililerde, Hüseyin Çimşir için de bir ilk yaşanacak. Futbola Trabzonspor altyapısında başlayan ve teknik direktörlük kariyerinde de bordo-mavili takımda ilk kez Ünal Karaman ile birlikte yardımcısı olarak görev yapan Hüseyin Çimşir, yardımcı antrenörlük görevinin ardından ilk kez Trabzonspor'un başında teknik direktörlük deneyimini yaşayacak.

5 OCAK'TA BAŞLIYOR

Trabzonspor'da önemli bir göreve soyunan teknik direktör Hüseyin Çimşir, ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya'da gerçekleştirilecek olan hazırlık kampıyla görevine başlayacak. Bordo-mavililer, 4 Ocak'ta Antalya'da toplanacak ve ardından teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 5 Ocak'ta ikinci yarı hazırlıklarına başlayacak. Trabzonspor'da teknik ekipte yaşanan ayrılıkların ardından oluşan boşluklar nedeniyle teknik ekibe yeni takviyelerin de yapılacağı belirtildi.


Trabzonspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:36 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: Badou Ndiaye ile anlaştık, KAP'a bildireceğiz
ORC'nin, Cumhurbaşkanlığı seçim anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı Ahmet Ağaoğlu'ndan Berat Albayrak iddialarına yanıt: Trabzonspor'u siyasete çekmeye çalışıyorlar Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı

Son Dakika Haberleri
20:16 Arsenal'da Calum Chambers sezonu kapattı - Son Dakika Spor
20:14 Ibrox faciası, 49 yıl önce bugün... - Son Dakika Spor
20:14 Olympiakos - Fenerbahçe Beko | Euroleague maç notları - Son Dakika Spor
20:14 David Stern’ün altı harikası - Son Dakika Spor
20:10 Aziz Yıldırım ve 35 sanık yeniden yargılanacak - Son Dakika Spor
20:09 Stadyumda göğsünü açan fenomen bu kez de sütyensiz fotoğraf paylaştı - Son Dakika Spor
18:56 Roma, Cengiz için 35 milyon euro istiyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2020 20:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor ikinci devreye yeni teknik direktörü Çimşir ile hazırlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]