Son Dakika Haberleri: Trabzonspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Antalya'da Başladı

Trabzonspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Antalya'da Başladı

14 dakika önce

Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarına bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor, İkinci Yarı Hazırlıklarına Antalya'da Başladı, System.String[]
Trabzonspor, devre arası kamp çalışmalarına bugün 18.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Antalya Belek'te yapılan antrenmanda ısınmanın ardından toparlanma çalışması gerçekleştirildi. Kadro dışı bırakılan Onur ve Olcay, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Onazi, ülkesinin milli takımıyla Asya Kupası'nda mücadele edecek Amiri ile Hosseini'nin yanı sıra bu gece takımın kampına katılmaları beklenen Toure, Pereira, Novak, Ibanez, Kucka, Nwakaeme, Rodallega, Ekuban ve Sosa antrenmanda yer almadı.

Bordo mavililer, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:48 Kaynak: DHA

Belek, Antalya, Trabzonspor, Spor
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