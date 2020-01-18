Trabzonspor ikinci yarıya moralli başlamak istiyor

Trabzonspor, yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig'de çıkacağı ilk müsabakada Kasımpaşa'yı yenerek ligin ikinci devresine moralli başlamayı hedefliyor.



Bordo-mavililer, Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında Kasımpaşı'yı konuk edecek. Saat 16: 00'da Medical Park Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı, Zorbay Küçük yönetecek. Yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Ligin ilk yarısında 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan bordo-mavililer 32 puan toplarken, yarın yeni Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde de ligdeki ilk resmi sınavına çıkacak. Bordo-mavili ekip, Çimşir'in ilk resmi sınavına Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Tur mücadelesinde Denizlispor maçıyla çıkmış ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.



İki takım arasında 22. randevu



Trabzonspor ile Kasımpaşa yarın oynanacak mücadele ile birlikte Süper Lig'de 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde oynadığı 21 maçın 9'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 34 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.



Trabzon'daki maçlar



İki takım arasında Trabzon'da oynanan 10 maçta ise bordo-mavililerin 6 galibiyeti bulunurken, Kasımpaşa'nın ise 2 galibiyeti bulunuyor. 2 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadılar. Karadeniz ekibi attığı 16 gole karşılık ise kalesinde 15 gol gördü. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da oynanan müsabaka 1-1 beraberlikle sonuçlandı.



Muhtemel ilk onbir



Trabzonspor'un yarınki karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, (Kamil Ahmet Çörekçi), Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth 11 ile çıkması bekleniyor. - TRABZON