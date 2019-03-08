Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Akhisarspor 14. Randevuda

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. Randevuda

1 saat önce

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Akhisarspor 14. Randevuda, System.String[]
Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Trabzon'da yapacakları maçla 14. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 13 maçta iki takım da 5'er kez sahadan galibiyetle ayrılırken 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 21 golüne, Akhisarspor 23 golle karşılık verdi.

Trabzon'da da denge

İki takım arasında Trabzon'da oynanan karşılaşmada rakipler birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Oynanan 6 karşılaşmada taraflar 2'şer kez sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 13 gol gördü.

Ligin ilk yarısında Manisa'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:19 Kaynak: AA

Trabzon, Trabzonspor, Spor
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