Trabzonspor ile Alanyaspor 6. Kez Karşılaşacak
11 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor ile ligde 6. kez karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor ile ligde 6. kez karşı karşıya gelecek.
Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonundan bu yana Süper Lig'de mücadele eden Akdeniz ekibiyle yaptığı 5 maçın sadece 1'ini kazandı. Aytemiz Alanyaspor, 3 maçtan galibiyetle ayrılırken, 1 müsabaka ise berabere bitti.
Karadeniz ekibi, bu maçlarda 5 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.
Trabzonspor, sahasında oynanan iki maçın birinden beraberlikle, birinden yenilgiyle ayrılarak galip gelemedi.
Karadeniz ekibi, 2016-2017 sezonunda sahasında 0-0 berabere kaldığı rakibine deplasmanda 3-0 mağlup oldu. 2017-2018 sezonunda da evinde Aytemiz Alanyaspor'a 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, tek galibiyetini aynı sezon deplasmanda oynadığı maçta 2-1'lik sonuçla elde etti.
İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan karşılaşmayı da ev sahibi takım 1-0 kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 10:00 Kaynak: AA
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