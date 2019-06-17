Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı
21 dakika önce
Geçen sezon Eskişehirspor forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Geçen sezon Eskişehirspor
forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı. Genç
futbolcunun Trabzonspor
ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Eskişehirspor'da sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm, Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Siyah kırmızılı takımdan edinilen bilgilere göre sözleşmesi biten Fıratcan'ın takımla vedalaştığı öğrenildi. Diğer yandan Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, genç futbolcunun gideceği takımın yetiştirme bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo mavililerin resmi olarak transferi açıklaması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Diagne'ye 16 milyon euroluk teklif!
Hamile sevgilisini bırakıp spor spikeri ile aşk yaşayan Tuncay Şanlı 1 yıl sonra ortaya çıktı
Akşener: Soylu ve Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zarar veriyor, görevden alınmalı
Askerde dayak yediğini öne süren er karakola şikayette bulundu