Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı
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Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı

21 dakika önce

Geçen sezon Eskişehirspor forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı.

Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm, Eskişehirspor ile vedalaştı, System.String[]
Geçen sezon Eskişehirspor forması altında gösterdiği performans ile transfer sezonunun gözdesi haline gelen Fıratcan Üzüm, takımla vedalaştı. Genç futbolcunun Trabzonspor ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Eskişehirspor'da sözleşmesi sona eren Fıratcan Üzüm, Trabzonspor ile ön protokol imzaladı. Siyah kırmızılı takımdan edinilen bilgilere göre sözleşmesi biten Fıratcan'ın takımla vedalaştığı öğrenildi. Diğer yandan Eskişehirspor Kulübü Sportif Direktörü Ayhan Taşçı, genç futbolcunun gideceği takımın yetiştirme bedelini ödemesi gerektiğini ifade etti. Fıratcan ile anlaşmaya varan bordo mavililerin resmi olarak transferi açıklaması bekleniyor. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Eskişehirspor
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