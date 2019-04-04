Trabzonspor ile Antalyaspor 46. Randevuda

Trabzonspor
ile Antalyaspor
, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.
Trabzon'daki maçlar
Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.
Bordo-mavililer, bu maçlarda 46 gol atarken, 17 gol yedi.
İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.
Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.