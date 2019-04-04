Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Antalyaspor 46. Randevuda

Trabzonspor ile Antalyaspor 46. Randevuda

1 saat önce

Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Antalyaspor 46. Randevuda, System.String[]
Trabzonspor ile Antalyaspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 46. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 45 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 27-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 80 gol attı, kalesinde 43 gol gördü.

Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 22 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 46 gol atarken, 17 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 12:02 Kaynak: AA

Spor
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