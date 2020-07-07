Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün... - Son Dakika

Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün...

İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki takım arasında geride kalan 47 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 29-8 üstünlüğü bulunuyor, 10 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

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Trabzonspor, söz konusu maçlarda 87 gol attı, kalesinde 45 gol gördü.

- Trabzon'daki maçlar

Trabzonspor, rakibiyle sahasında oynadığı 23 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 50 gol atarken, 18 gol yedi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı skorlu galibiyeti Antalyaspor, 2015-2016 sezonunda sahasında 7-0'lık sonuçla elde etti. Trabzonspor, bu karşılaşmada tarihinin en farklı skorlu yenilgilerinden birini aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Antalya'da oynanan karşılaşmayı Karadeniz ekibi, 3-1 kazandı.

Antalyaspor, Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 11:07 

Son Dakika Spor Trabzonspor ile Antalyaspor 48. randevuda! Gollerde bordo-mavililer üstün... - Son Dakika Spor
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