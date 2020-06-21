Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 8. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor , yarın Alanya'da yapacakları karşılaşmayla Süper Lig'de 8. kez karşı karşıya gelecek.

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