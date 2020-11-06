Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor 9. randevuda

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, yarın Alanya'da yapacakları maçla ligde 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında bugüne kadar oynanan 8 maçta Aytemiz Alanyaspor'un bordo-mavili takım karşısında üstünlüğü bulunuyor.

Akdeniz temsilcisi 4 karşılaşmayı kazanırken, Trabzonspor ise 2 kez rakibini mağlup etti. Taraflar, 2 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

Söz konusu maçlarda Aytemiz Alanyaspor 13 gol atarken, bordo-mavililer ise 8 gol kaydetti.

Alanya'daki maçlar

Alanya'da oynanan 4 karşılaşmada Trabzonspor, sadece 1 kez kazandı. 2 maç ev sahibi takımın üstünlüğüyle biterken 1 maçta da taraflar eşitlikle sahadan ayrıldı.

Trabzonspor, Alanya deplasmanında tek galibiyetini 2017-2018 sezonunda 2-1'lik sonuçla elde etti.