Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz...

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Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı

Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim