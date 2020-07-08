Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz...
Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz Çarşamba günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 18:47 Kaynak: AA
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