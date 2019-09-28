Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuda! En farklı skor 7-1...
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Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuda! En farklı skor 7-1...

30 dakika önce

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı.

Trabzonspor ile Beşiktaş 129. randevuda! En farklı skor 7-1..., System.String[]

Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 46 yıllık rekabette, geride kalan 128 karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 44'ünü Trabzonspor kazandı. 31 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Siyah-beyazlıların 176 golüne, bordo-mavililer 139 golle yanıt verdi.


Ligde de Beşiktaş önde


Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında 3 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 92 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 33 galibiyet aldı, 23 maç ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 131 gole, Trabzonspor 101 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maç 2-2 biterken Trabzon'da ise oynanan müsabakayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.


Trabzon'daki lig maçları


Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu. İki takım lig maçlarında Trabzon'da 45 kez karşı karşıya geldi, Trabzonspor 22, Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrıldı. Taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı. Bordo-mavililerin 62 golüne siyah-beyazlılar 26 golle karşılık verdi.


Farklı skorlar


Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.


Trabzonspor iç sahada 7 maçtır yenilmiyor


Bordo-mavililer evinde oynadığı son 7 süper lig maçında yenilgi görmedi. Trabzonspor sahasındaki en son yenilgisini 17 Şubat 2019'da Alanyaspor karşısında 2-0'lık sonuçla almıştı. Söz konusu dönemden sonra Karadeniz ekibi sahasında oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.


Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:21 
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