Son Dakika Haberleri: Trabzonspor ile Bursaspor 86. Randevuda

Trabzonspor ile Bursaspor 86. Randevuda

2 saat önce

Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bursa'da yapacakları maçla 86. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor ile Bursaspor 86. Randevuda, System.String[]
Trabzonspor ile Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Bursa'da yapacakları maçla 86. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 85 lig maçında, bordo-mavili takımın galibiyetlerde 43-12 üstünlüğü bulunuyor. 30 maçta ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmalarda 128 gol attı, kalesinde 68 gol gördü.

Bursa'daki maçlar

Taraflar arasında Bursaspor'un ev sahipliğinde yapılan 42 karşılaşmanın 16'sı berabere bitti, bordo-mavililer 16, yeşil-beyazlılar 10 kez galip geldi.

İki takım arasındaki maçlarda en farklı galibiyetleri de Trabzonspor aldı. Karadeniz ekibi, 1988-1989 sezonunda deplasmanda 6-0, 2001-2002'de de evinde 5-0 kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:47 Kaynak: AA
Bursa, Bursaspor, Trabzonspor, Spor
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